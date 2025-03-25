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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Cumhurbaşkanımıza alçakça hakaretleri lanetliyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum" dedi. Yerlikaya 43 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Cumhurbaşkanımıza alçakça hakaretleri lanetliyorum

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum" dedi.

"Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır" diyen Yerlikaya, "Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

43 GÖZALTI

Yerlikaya, "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi. 

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