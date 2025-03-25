İçişleri Bakanı Yerlikaya: Cumhurbaşkanımıza alçakça hakaretleri lanetliyorum
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum" dedi. Yerlikaya 43 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum" dedi.
"Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır" diyen Yerlikaya, "Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır" ifadelerini kullandı.
43 GÖZALTI
Yerlikaya, "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.
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