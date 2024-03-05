İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 9 ayda İstanbul'da 90 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Güvenli Fatih Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Programa ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da katıldı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ BİNA





Bakan Yerlikaya, yaptığı konuşmada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih’te 2.5 sene sonra burada olmayacak. Hasdal’da 253 dönüm Türkiye’nin en iyi mimarlarından bir tasarım. 300 bin metrekarelik bir bina bir yerleşke, bir külliye, bir kampüs. Cumhurbaşkanımız dedi ki derhal bunun yapımını başlatın. Başladık mı başladık. İhale süreci bitmek üzere. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla oturduk. Emlak Konutla bir arsa karşılığı protokol yaptık." dedi.

"POLİS SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ"

İstanbul Emniyetinin 2.5 yıl sonra mükemmel bir binaya sahibi olacağını belirten Yerlikaya, "Polis sayımızı artıracağız. Polisimizin eğitimi tecrübesini daha da artırmaya devam edeceğiz. MOBESE kamera gücümüzü şuan da 10 bin, 25 bin Allah izin verirse en yakın zamanda 50 bin ama 75 bin yapmak hedefimiz var” diye konuştu.



"İSTANBUL'DA 90 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"



90 organize suç örgütünün İstanbul’da çökertildiğini belirten Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine göreve geldiğimden beri ben şunu söylüyorum. Bu organize suç örgütlerinin tek bir amacı var, para. Paraya erişimle ilgili aziz milletimizin çalışanın helal kazancıyla ilgili geliyor oraya çöküyor şekil yapıyor. Milletimize hiç kimse şekil yapamaz." dedi.

Yerlikaya, "112 operasyon yapmışız İstanbul’da. Bin 254 gözaltı 735 tutuklu, 367 adli kontrol. 90 organize suç örgütü İstanbul’da çökertildi ve adalete teslim edildi. Türkiye’de 384. Bunlar 1 Haziran 4 Mart arasında olmuş. Yani 9 ay içerisinde. 27 milyar 181 milyon TL’lik maddi mal varlıklarına el konuldu. Türkiye genelinde 90 milyar o da şimdilik." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul Emniyeti’ne 23 araç tahsis edildi. Eğer suç işlemekte kibirlenenler siz aziz milletin kazançlarıyla gayri meşru bir para hareketiyle bu malları edinirseniz işte biz sizin elinizden hukukla bunları alırız. Bizim gece gündüz demeden huzurumuz güvenliğimiz için çalışan İstanbul polisimizin altına trafik devriye arabası yaparız dedik. Aslında bu arabalar sembolik, sabah akşam kullanmıyoruz. Burada bir mesaj veriyoruz."