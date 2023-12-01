İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Narkogüç-38 Operasyonu'nda 391 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 48 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-38" operasyonunun başarıyla tamamlandığı bilgisini verdi.



Operasyonda 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeğin görev aldığını belirten Yerlikaya, 391 kişinin yakalandığı operasyonda, 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamfetamin, 64 kilogram skunk, 1 uzun namlulu tüfek ile 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini aktardı.



İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren il emniyet müdürlüklerimizin narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerindeki kahraman polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki kahraman askerlerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecektir."

Uyuşturucu Madde İmal Eden, Satan "Zehir Tacirlerine" Yönelik Gerçekleştirilen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonu başarıyla tamamlandı❗



“NARKOGÜÇ-38" Operasyonu kapsamında; Toplamda 6️⃣ Ton 3️⃣9️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi ❗

3️⃣9️⃣1️⃣ Zehir Taciri yakalandı ❗



Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/eY6oqTVHS3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2023