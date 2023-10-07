İçişleri Bakanı Yerlikaya: Eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü üyesi yakalandı

Van’da 6-8 Ekim olaylarını bahane ederek, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 terör örgütü üyesi yakalandı.
Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Kahramanlar Operasyonları kapsamında Van’da eylem hazırlığı içinde olan 6 bölücü terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 Ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi.” dedi.
Bakan Yerlikaya, “Operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün kahraman polislerini tebrik ediyorum.” dedi.
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