İçişleri Bakanı Yerlikaya: Eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü üyesi yakalandı

Van’da 6-8 Ekim olaylarını bahane ederek, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 terör örgütü üyesi yakalandı.



Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.



Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Kahramanlar Operasyonları kapsamında Van’da eylem hazırlığı içinde olan 6 bölücü terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 Ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi.” dedi.



Bakan Yerlikaya, “Operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün kahraman polislerini tebrik ediyorum.” dedi.