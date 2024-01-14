İçişleri Bakanı Yerlikaya: Operasyonlara 34 ve 518 personel katılıyor

Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak;

❗️Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,

❗️Propagandasını yapan ve

❗️Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 1️⃣2️⃣6️⃣ hesap yöneticisi ve kullanıcısı… pic.twitter.com/PKmFtZegtf