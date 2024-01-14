İçişleri Bakanı Yerlikaya: Operasyonlara 34 ve 518 personel katılıyor

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Operasyonlara 34 ve 518 personel katılıyor
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Bölücü Örgütü'ne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 tim, 518 Jandarma personeliyle başlatılan "Kahramanlar-42" operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." bilgisini paylaştı.

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