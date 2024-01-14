İçişleri Bakanı Yerlikaya: Operasyonlara 34 ve 518 personel katılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 tim, 518 Jandarma personeliyle başlatılan "Kahramanlar-42" operasyonlarının devam ettiğini belirtti.
"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." bilgisini paylaştı.
Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 14, 2024
❗️Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,
❗️Propagandasını yapan ve
❗️Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 1️⃣2️⃣6️⃣ hesap yöneticisi ve kullanıcısı… pic.twitter.com/PKmFtZegtf
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