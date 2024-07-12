İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaştı! Toprağa gömülü 36 tüfek bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan-49 operasyonunun detaylarını paylaştı. Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bozdoğan-49' operasyonunda 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaştı! Toprağa gömülü 36 tüfek bulundu

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Şırnak'ın merkez ilçesi Taştepe kırsalında yapılan operasyon sonucu; naylona sarılmış ve toprağa gömülü halde 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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