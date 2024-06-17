İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2017 yılında PKK'nın Tunceli'de kaçırdıktan sonra şehit ettiği 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz'ı X hesabından yaptığı paylaşımla andı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2017 yılında 'de 'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Necmettin Yılmaz, hayatının baharındaydı. Henüz 23'ündeydi, 8 aylık öğretmendi. Elinde taşıdığı eğitim meşalesiyle, ülkemizin aydınlık yarınlarına ışık olacak, binlerce yavrumuzu yetiştirecekti. Ancak bundan 7 yıl önce, 16 Haziran 2017 tarihinde hain teröristlerce kaçırılıp şehit edildi. Necmettin öğretmenimize ve tüm eğitim şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. öğretmenimizin makamı ali olsun."

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