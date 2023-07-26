İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör bitme noktasına geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadeleye ilişkin konuştu.



A Haber yayınına katılan Yerlikaya, terörün bitme noktasına geldiğini belirterek son 2 ayda 119 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.



''TERÖR ÖRGÜTÜ EN ZAYIF, EN ÇARESİZ OLDUĞU DURUMDA''



Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:



''Öncelik sıralamamızın başında terörle mücadele geliyor. Bölücü terör örgütü ile mücadelede gelinen nokta en zayıf en çaresiz olduğu durumda olduğunu ifade etmek istiyorum. Artık terörün bitme noktasına geldiğini övünerek söylemek istiyorum. Son iki ayda 478 şehir operasyonu icra ettik, 740 şahıstan 182'si tutuklandı.



''SON 2 AYDA 119 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ''



Aynı dönemde kırsalda 24 bin operasyonda 119 terörist etkisiz hale getrildi. 49 bin personel görev aldı. Onları hareket edemez hale getirdik. Şu an 454 operasyon devam ediyor. 13 bin vatan evladı görev yapıyor.''

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