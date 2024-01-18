İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 9 ile aşırı yağış uyarısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından aşırı yağış beklenen illeri uyardı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 19 Ocak 2024 Cuma günü (yarın) için aşırı yağışlar nedeniyle; 1 ilimizde turuncu uyarı, 8 ilimizde sarı uyarıda bulundu. Turuncu uyarı verilen ilimiz; Balıkesir. Sarı uyarı verilen illerimiz; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirin elden bırakılmamasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezinin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacağını da belirtti.