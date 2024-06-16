Bayram tatilinin 1. günü 852 kaza meydana geldi: Bakan Yerlikaya'dan emniyet kemeri uyarısı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 1. gününde 852 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken bin 421 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatiline ilişkin mesajında yolculuklarda emniyet kemerisi takılması uyarısında bulundu.

Bayram tatilinin 1. günü 852 kaza meydana geldi: Bakan Yerlikaya'dan emniyet kemeri uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 günlük bayram tatilinin 1. günününde gerçekleştirilen denetimler ve kazalara ilişkin bilgi verdi.  

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 1. günü 15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede, 852 trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, bin 421 vatandaşı ise yaralandığını açıkladı. 

Ayrıca, 407 bin 731 araç denetlenirken, 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42  bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı.

UYARISI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dün başladığını anımsattı.

"Binlerce vatandaşımız ailelerine, sevdiklerine, anne babalarına kavuşmak için yollardaydı, hala yollarda olan vatandaşlarımız var." ifadesini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamamız gereken önemli bir detayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Emniyet kemeri. Lütfen, araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun."

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurallara uymayanlara 43 bin lira ceza yağdı

Kurallara uymayanlara 43 bin lira ceza yağdı

Bayram ziyaretine giderken ölümden döndüler

Bayram ziyaretine giderken ölümden döndüler

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...