İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yeni yıl mesajı paylaştı. Yerlikaya, "Yeni yıl; ülkemize, milletimize, başta Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere mazlum milletlere ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirsin" dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni yıl mesajında, şu ifadeler yer verdi.
"İçişleri Bakanlığımızın 623 bin personeliyle birlikte; gece gündüz, yaz kış demeden dağ başlarında, sarp kayalıklarda, uçsuz bucaksız ovalarda, Mavi Vatanımızın her damlasında görev yapan kahramanlarımızın yeni yılını kutluyorum.
Yeni yıl; ülkemize, milletimize, başta Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere mazlum milletlere ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirsin"
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