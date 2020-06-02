İçişleri Bakanlığı: 4 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 4 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

DHA 02.06.2020 - 09:03 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 09:05

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. İkna çalışmaları sonucunda bugün 4 örgüt mensubu daha teslim oldu. 

BU YIL İKNA YOLUYLA TESLİM OLANLARIN SAYISI 81'E YÜKSELDİ

Emniyetin ikna çalışması sonucunda 2015 yılında zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016 yılında yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A., jandarmanın ikna çalışması sonucunda örgüte 2015 yılında katılan Ş.Y. ve 2014 yılında katılan N.A., Şırnak'ta teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

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