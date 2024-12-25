İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adayı alacak: Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman yapılacak?
İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrosuna görevlendirilmek üzere 65 kaymakam adayı alınacağını duyurdu. Kaymakam adayları başvurularını, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Peki, kaymakam adaylığı sınavı ne zaman yapılacak?
T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 65 (altmış beş) kaymakam adayı alınacak.
Adaylar başvurularını, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
• Kaymakam aday adaylarının yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;
• Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak.
• Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, tezli lisansüstü eğitimini tamamlayan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmî belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ve 657 sayılı DMK’nın 48/A maddesinde yer alan şartlara haiz olmak.
• 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
• Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
SINAV TARİHİ VE SÜRESİ
Sınav, 23 Şubat 2025 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacak.
Sınav Merkezleri,
Sınav Merkezleri, 010 Adana, 062 Ankara/Çankaya, 067 Ankara-Yenimahalle, 210 Diyarbakır, 250 Erzurum, 341 İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir), 343 İstanbul-3 (Beyoğlu Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer), 352 İzmir/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli), 610 Trabzon
Sınav, saat 10.15’te başlayacak.
Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 120 soru için 165 dakika olacak.
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