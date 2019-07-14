İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı olarak 61 bin 101 personel ile 11 bin 704 noktada "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.



Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park, bahçeler ülke genelinde eş zamanlı denetlendi.



Uygulama, 10:00-13:00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 16:00-19:00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile oralara açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 20:00-22:00 saatleri arasında alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde 61 bin 101 personel ve 188 dedektör köpeği ile 11 bin 704 noktada gerçekleştirildi.



526 BİN 16 KİŞİNİN KİMLİK BİLGİSİ SORGULANDI

Uygulamada 526 bin 16 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 167 bin 70 araç ve 19 bin 474 umuma açık iş yeri kontrol edildi.



Cinayet, yağma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu ticareti, FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütlerine üye olmak, kaçakçılık ile diğer suçlardan aranan bin 30 kişi yakalandı.

Uygulamada ruhsatsız 12 tabanca ve 22 av tüfeği ile 16 kurusıkı tabanca, 897 mermi, 7 kesici ve delici alet, 240 litre kaçak içki ve bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi. 11'ü çocuk olmak üzere 27 kayıp bulundu. 16 iş yeri kapatıldı, aranan 78 araç bulundu, 612 araç trafikten men edildi.