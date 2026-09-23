İçişleri Bakanlığı açıkladı. 76 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 suçlu Türkiye 'ye getirildi. Açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.

Bakanlık Gürcistan'dan 61, Yunanistan'dan 4, Almanya'dan 4, Fransa'dan 2, ABD'den de 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan da birer suçlunun iade edildiğini açıkladı.

"HİÇBİR SUÇLU YURT DIŞINA ÇIKARAK İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"

"Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek." ifadesine yer verilen bilgilendirme metninde, "Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz." denildi.