İçişleri Bakanlığı bayram bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı dört günlük Ramazan Bayramı tatilinin trafik kazası bilançosunu açıkladı.



Buna göre bayram tatili süresince ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda; bayramı tatilinin birinci gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 kişi olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetti. Aynı kazalarda 4 bin 861 kişi ise yaralandı.



ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI GERİLEDİ

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramı tatili trafik verileri karşılaştırıldığında; vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği riayet ve hassasiyetin etkisiyle ölümlü kaza sayısı 38’den 23’e gerileyerek yüzde 39,5 oranında, kaza yeri can kaybı ise 44’ten 31’e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi.

Aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısı 3 bin 85’ten 2 bin 730’a, yaralı sayısı ise 5 bin 594’ten 4 bin 861’e gerilerken; günlük ortalama can kaybı 11’den 7,75’e düşerek yüzde 29,5 oranında azaldı.

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler ve farkındalık çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir."