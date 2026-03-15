İçişleri Bakanlığı duyurdu. Araçlara takılan multimedya cihazları ile ilgili yeni karar
15.03.2026 15:50
Son Güncelleme: 15.03.2026 16:04
Multimedya ekran kullanımına ilişkin yaptırımlar Bakanlık kararıyla durduruldu.
İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yaptırımların yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar durdurulduğunu bildirdi.
Araç içi multimedya ekran cezaları iptal edildi…
İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına yönelik cezai yaptırımların yeni yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar durdurulduğunu, 27 Şubat'tan itibaren bu çerçevede uygulanan cezaların iptal edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak "sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak" fiiline yönelik düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
ARAÇLARA SONRADAN EKLENEN SES SİSTEMLERİ
Öte yandan, araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirileceği, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edileceği aktarıldı.
Araçlarında sonradan takılan multimedya sistemi bulunduran sürücülere 21 bin lira para cezası kesileceği açıklanmıştı.
Araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemleri yasaklanmıştı.
Yeni Trafik Kanunu ile birlikte bu sistemlerini araçlarında bulunduran sürücülere 21 bin lira para cezası uygulanmıştı.
Düzenleme, sonradan taktırılan ve sürücünün dikkatini dağıtan büyük ekranlı multimedya sistemlerini kapsıyordu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemleriyle ilgili olarak sürücüleri uyarmıştı
Araçların orijinalinde bulunan multimedya sistemlerinin kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığını söyleyen Bakan Çiftçi, şunları kaydetmişti:
"Kanunun buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest."