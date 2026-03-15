İçişleri Bakanlığı duyurdu. Araçlara takılan multimedya cihazları ile ilgili yeni karar

Araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemleri yasaklanmıştı.

Yeni Trafik Kanunu ile birlikte bu sistemlerini araçlarında bulunduran sürücülere 21 bin lira para cezası uygulanmıştı.

Düzenleme, sonradan taktırılan ve sürücünün dikkatini dağıtan büyük ekranlı multimedya sistemlerini kapsıyordu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemleriyle ilgili olarak sürücüleri uyarmıştı

Araçların orijinalinde bulunan multimedya sistemlerinin kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığını söyleyen Bakan Çiftçi, şunları kaydetmişti:

"Kanunun buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest."