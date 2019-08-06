Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.