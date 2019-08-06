Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.