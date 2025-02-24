İçişleri Bakanlığı: Kağızman Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın görevden alınarak yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın vekaleten atandığı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kars İli Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet ALKAN’ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 Yıl 3 Ay hapis cezası almasınedeniyle;



Mehmet ALKAN Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.



5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan DAŞTAN, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.