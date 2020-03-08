İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı 4 teröristin ikna yoluyla, 1 teröristin örgütten kaçarak teslim olduğunu duyurdu.

ntv.com.tr - DHA 08.03.2020 - 19:41

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Son dakika haberi! 

﻿﻿işleri Bakanlığı, bugün 4'ü ikna çalışması neticesinde 5 teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55’e yükselmiştir." denildi.

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