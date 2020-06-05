İçişleri Bakanlığı paylaştı: Polis ve bekçinin yetki farkları

İçişleri Bakanlığı, Twitter'dan polis ve bekçilerin yetki farklarını gösteren bir paylaşım yaptı.



Tabloda polis ile bekçilerin önceliyici ve adli yetkileri grafiklerle anlatıldı. Buna göre bekçileirn kimlik sorma yetkisi var ancak arama yetkisi bulunmuyor.



Bekçilerin polisler gibi ifade ve gözaltına alma yetkisi de yok.

TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler 3 gün önce tamamlanmıştı.