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İç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Açıklamaya göre 1-8 Ekim tarihleri arasında,, terör örgütü PKK'ya yönelik 2 bin 421 operasyon düzenlendi. Aynı dönemde, PKK, DAEŞ, FETÖ, uyuşturucu ve kaçakçılık ile düzensiz göçle mücadele operasyonlarında 5 bin 350 kişi gözaltına alındı.
Siber suçlarla mücadele kapsamında ise sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 263 kişi hakkında işlem yapıldığı duyuruldu.
Bakanlık, geçen hafta terör örgütleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 774 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.