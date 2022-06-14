İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre sözleşmeli 9 bilişim personeli alınacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.06.2022 - 05:24

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak

'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere kıdemli yazılım ve yazılım geliştirme uzmanları ile yazılım geliştirme uzmanı ve iş zekası uzmanı alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını 24-30 Haziran'da e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek.

Personel alımıyla ilgili başvuru şartlarına İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...