İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İBB raporu savcılığa teslim edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.

Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını bildirmişti.

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise "Terör bağlantılı kişiler kamu kurumlarında iş buluyorsa, sorun belediyenin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'nındır. Bakanlık elindeki bilgileri İBB ile paylaşmalı" açıklamasında bulunmuştu.