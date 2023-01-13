İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 300 uzman yardımcısı alacak: Başvurular nasıl yapılacak, şartlar neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar arasından 300 il planlama uzman yardımcısı alımı için başvurular, 30 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" adresindeki "duyurular" bölümünde yayımlanacak link aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.



Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen her fakülte ve bölüm sayısına göre adayların KPSS puan türü ve bölüm tercihleri göz önünde bulundurularak, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere her alan için 4 katı kadar aday belirlenecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SINAV TARİHİ



Adaylar, 27 Şubat ile 17 Mart tarihleri arasında Ankara'da sözlü giriş sınavına girecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.





BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,



2 - Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,



3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),



4- 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlığımızca istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,



5- KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (sıralamaya giren son aday ile aynı puana

sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır)