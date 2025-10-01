İçişleri Bakanlığı ve Valilik saat verdi: İstanbul için fırtına uyarısı

Bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul 'un Avrupa Yakası'ndan başlaması tahmin edilen gök gürültülü sağanağın, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI MESAJI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan uyarıya göre, Avrupa Yakası'ndan başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.



Açıklamada, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları hatırlatıldı.



İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;



Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."