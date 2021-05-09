İçişleri Bakanlığı yetkilileri: Ped hijyenik madde kategorisinde, satış yasağı yok

Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışının yasaklanmasının ardından bazı marketler ped satışı yapmamaya başladı.

ntv.com.tr 09.05.2021 - 09:56 | Son Güncelleme : 09.05.2021 - 10:33

İçişleri Bakanlığı yetkilileri: Ped hijyenik madde kategorisinde, satış yasağı yok

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Tam kapanma yasakları kapsamında marketlerde satılabilecek ürünlere sınırlama getirildi. 

Bazı marketlerde ped ve hijyenik ürünler reyonlarının da kapatıldığı görüntüleri sosyal medyaya düştü. 

Bakanlık konuya açıklık getirdi. 

BAKANLIK: YASAK YOK

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, Konuşmamız Gerek Platformu Başkanı İlayda Eskitaşçıoğlu, "Genelge metninin hiçbir yerinde menstürel ürünler geçmediği için dev bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Hijyenik ped, tampon gibi ürünler lüks kozmetik ürünü değil, temel ihtiyaçtır. Satış yasağının uygulanmaması gerekir" dedi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri de pedlerin hijyenik madde kategorisine girdiğini belirterek, "Öyle bir yasak yok" değerlendirmesinde bulundu.

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