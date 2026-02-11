İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni. Mustafa Çiftçi, görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı

Uzun zamandır dillendirilen kabine değişikliği gerçekleşti. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi yaşandı.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu.

Ali Yerlikaya'nın yerine atanan Mustafa Çiftçi Erzurum Valisi, Yılmaz Tunç'un yerine atanan Akın Gürlek ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ

Ali Yerlikaya, makamını Mustafa Çiftçi'ye devretti. Devir teslim töreninde ilk sözü Ali Yerlikaya aldı. Yerlikaya şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı görevine sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mustafa Çiftçi kardeşimiz atanmış bulunuyor. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Cenabı Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun diyerek kalben dua ediyorum.

Değerli kardeşim, kıymetli bakanımız, hem meslektaşım hem de Konyalı bir hemşerimiz. Başaracağına, hizmet bayrağını bizden önceki kıymetli bakanımızdan devraldığımız gibi o da şimdi bizden bayrağı devraldı. Ve sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin esenliği için gece - gündüz demeden İçişleri ailemizle beraber canla başla çalışacak. Duamız kardeşimle, kıymetli bakanımızla beraber.

Ben 20 Kasım 1990'da 22 yaşında kaymakam olarak bu bakanlığa girdim. Aradan 35 yıl bitti 36'ıncı yıldan gün aldım. O günden bugüne can siperane mülki idare amirliğinin çeşitli noktalarında hizmet ettim. Şükürler olsun her bir başlangıcın sonu olduğuna bizim değerlerimiz, inanç sistemimiz bunu söyler. "İlk nefes, son nefes" arasında kaç nefes olduğunu bilmeyiz, biz buna ömür diyoruz. Bazen makamla sınanıyor, bazen de bu görevlerden "tamam, buraya kadar, teşekkür ediyoruz" dendiği zaman da sınanmalar devam ediyor. Değerli valimiz de aynı aşkla, aynı heyecanla milletimizin desteğini duasını alarak o da yüz akıyla zamanı geldiği zaman kardeşimizden birine teslim edeceğine ben inanıyorum."

Görevi devralan Mustafa Çiftçi ise şunları söyledi:

"Bugünkü yayınlanan kararname ile sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ben de İçişleri Bakanlığı görevini sayın bakanımızdan devralıyorum. Sayın Bakanımız zamanında da güzel hizmetleri oldu. Kişilere karşı, mal varlığına işlenen suçlarında, dolandırıcılık suçlarında, kaçakçılık ve organize suçlarda büyük mesafeler kat ettik sayın bakanımızın öncülüğünde. Kaymakam adayı olarak başladığımız mesleğimizde Allah kısmet etti bugünleri de gördük. Hazreti Süleyman'ın duasıyla bu bana Rabbimin bir lütfu diyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimize hizmet etmeye davam edeceğim. Ben sayın bakanımıza yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı, bugüne kadar bize öğrettiklerinden dolayı hasaten teşekkür ediyorum. Çünkü bizim hem meslek büyüğümüz hem de bakanımızdı. Bundan sonra kendisine ailesiyle birlikte uzun ömürler diliyorum. İnşallah başka hizmetlere de vesile olurlar. Zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. İnşallah Allah bana bu görevimde mesai arkadaşlarımla beraber yardımcı olur."

MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki devir teslim töreni öncesi ise Erzurum Valiliği'ni ziyaret ederek personelle vedalaştı, helallik istedi. Daha sonra Erzurum Havalimanı'na geçen Çiftçi, burada kendisini karşılayan il protokolüyle tek tek vedalaştı.

Çiftçi, burada düzenlenen uğurlama töreninde, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü Erzurum Valiliği görevinden, İçişleri Bakanlığı'na atanması dolayısıyla ayrıldığını söyledi.

Erzurum'da görev yaptığı ve kentte bulunduğu süre içerisinde hiç yabancılık çekmediğini dile getiren Çiftçi, "Burada kendimizi memleketimiz Konya'da gibi hissettim, kısa süre içerisinde uyum sağladım. Burada görev yaptığım süre içerisinde de elimizden geldiği kadar devralmış olduğum hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için gayret ettim ve bunda da belli bir mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Artık bundan sonrası saygıdeğer Dadaşların takdirindedir. Kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben kendi üzerime düşen bütün hakkımı ve hukukumu bu şehrin insanlarına ve bu şehre helal ediyorum." diye konuştu.

"SORUMLULUĞU AĞIR BİR GÖREVİ ÜSTLENMİŞ OLDUM"

Kentte güzel günlerinin geçtiğini vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

“İnşallah bundan sonra da Erzurum daha güzel yerlere gelir ve daha güzel hizmetler alır. Buna da canıgönülden inanıyorum. Buradan giderken fiziken ayrılıyorum ama kalbimi bırakarak ayrılıyorum. Burada güzel hizmetler yaptık. İlimizin üretimini ve istihdamını artırmak için gayretli çalışmalar sergiledik. 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni belli bir aşamaya getirdik. Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk, ardından Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni kuracaktık ama artık nasip olmadı, buraya kadarmış. İnşallah benden sonra gelen valimiz onu devam ettirecek, hizmet bayrağını kaldığı yerden daha üst mertebelere taşımak için uğraşacak. Ben burada görev yaptığım süre zarfında bütün Erzurumlulardan memnun ve razı olarak ayrılıyorum. İnşallah Erzurum'u daha iyi yerlerde görmek ümidiyle buradan ayrılacağım, Ankara'ya gideceğim ve orada da bugün itibarıyla devir teslimi yapılacak. Dün gece itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız görevi tevdi ettiler. Cumhurbaşkanımızın atama kararnamesiyle sorumluluğu ağır olan bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı da bütün Erzurumlulardan, Dadaşlardan dua bekliyorum. Çünkü üstlendiğimiz görev hakikaten çok ağır bir görev.”

Görev yaptığı süre içerisinde her zaman yakın ilgilerini ve desteklerini gördüğü kişilere teşekkür eden Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Garnizon Komutanımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerimizin değerli il başkanlarına ve temsilcilerine, buradaki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sayamadığım, şu anda aklıma getiremediğim herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ankara'da da Dadaşlara her zaman kapım ve gönlüm açık olacak. Kalbimin müstesna bir köşesinde Erzurum'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğim. Ben sizlerden helallik diliyorum, hakkınızı helal ediniz. Bir 18 Ağustos sıcak gününde Erzurum'a gelmiştim, karlı bir Erzurum gününde, tam da Erzurum'un şanına yakışır bir havada da ayrılıyorum.”

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığı'na getirilen Mustafa Çiftçi, 1970'te Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya'da tamamlayan Çiftçi, 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Çiftçi, 1996'da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

1998'de 8 ay süreyle İngiltere'de bulunan Mustafa Çiftçi, 1999'da Milli Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev aldı.

Çiftçi, 2018'de Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çorum Valisi olarak atanarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulundu. Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirildi.

Akademik çalışmalarını sürdüren Mustafa Çiftçi, 2007'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2011'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Çiftçi, 2012'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda ikinci yüksek lisansını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile İktisat Fakültesini bitiren Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenim hayatını devam ettiriyor.

İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Çiftçi, evli ve üç çocuk babası.