İçişleri Bakanlığı’nda geniş katılımlı terörle mücadele toplantısı

İçişleri Bakanlığı’nda terörle mücadele konulu videokonferans toplantısı yapıldı. Toplantıya, Bakan Yerlikaya ve yardımcıları ile Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, 81 il valisi ve il emniyet müdürleri katıldı.

İçişleri Bakanlığı’nda geniş katılımlı terörle mücadele toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele konularının değerlendirildiği videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Yerlikaya, toplantıyı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’nda geniş katılımlı terörle mücadele toplantısı - 1

“Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma ve sahil güvenlik komutanlarıyla, terör, organize suç örgütleri uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele ana maddelerini içeren video konferans toplantımızı gerçekleştirdik.” diyen Bakan Yerlikaya, “Terör ve işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” ifadelerini kullandı.

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