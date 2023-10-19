İçişleri Bakanlığı’nda geniş katılımlı terörle mücadele toplantısı

“Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma ve sahil güvenlik komutanlarıyla, terör, organize suç örgütleri uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele ana gündem maddelerini içeren video konferans toplantımızı gerçekleştirdik.” diyen Bakan Yerlikaya, “Terör ve işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” ifadelerini kullandı.