İçişleri Bakanlığı'nda "Spor Güvenliği Toplantısı" yapıldı

Bakan Çiftçi NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İçişleri Bakanlığında "Spor Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplantıda, ligler başlamadan önce yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla, şehirlerimizde uygulanacak tedbirleri, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamalarını ve il bazında yürütülecek hazırlıkları ele aldık. Sporun birleştirici ruhuna yakışır şekilde, sahalarda rekabetin, tribünlerde fair play anlayışının hakim olması için bakanlıklarımız ve ilgili tüm kurumlarımız arasındaki koordinasyonu daha da güçlendireceğiz. Sporcularımızın ve vatandaşlarımızın huzuru için yeni sezonda da gerekli bütün tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız."