İçişleri Bakanlığı'ndan 11 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MGM'den alınan son bilgilere göre, bugün (28 Mayıs 2025) gök gürültülü sağanak nedeniyle 11 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 11 kent için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış tahmininin ardından İçişleri Bakanlığı da vatandaşları uyardı.

"SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, DOLU YAĞIŞI, KUVVETLİ RÜZGAR..."



Açıklamaya göre, Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

"VALİLİKLER BİLGİLENDİRİLDİ"



Sarı kodlu uyarı verilen illerin valiliklerinin bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada şu uyarı yapıldı: "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."