İçişleri Bakanlığı'ndan 17 il için "sarı" kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 17 il için "sarı" kodlu uyarı verdi.



HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Buna göre bugün Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarı verildiği, yarın ise Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ilerleyen üç saatlik periyotta Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bildirildi.



Yarın, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, gece ve sabah saatlerinde Giresun kıyıları ile Trabzon'un batı kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren ise Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kıyılarında kuvvetli olmasının tahmin edildiği ifade edildi.



SEL VE SU BASKINI TEHLİKESİ

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

METEOROLOJİK UYARILAR



YEŞİL: Uyarı yapılmasını gerektirecek herhang bir meteorolojik hadisenin bulunmadığı anlamına gelir.

SARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.



TURUNCU: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.



KIRMIZI: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.