İçişleri Bakanlığı'ndan 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel mesaj

İçişleri Bakanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yapılan paylaşımda tarihte iz bırakan bütün kadınlar anıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Vatan savunmasında cesaretiyle tarihe iz bırakan Nene Hatun’dan bugüne… Kadınlarımız; ailede, eğitimde, üretimde, bilimde, sanatta ve devlet yönetiminde üstlendikleri sorumluluklarla milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyor.

Azimleri, emekleri ve kararlılıklarıyla ülkemizin yarınlarını şekillendiren kadınlarımız; güçlü Türkiye’nin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en kıymetli teminatıdır. Hayatın her alanında iz bırakan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan kadın personelin görüntüleri yer aldı.