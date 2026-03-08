İçişleri Bakanlığı'ndan 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel mesaj
08.03.2026 15:34
İçişleri Bakanlığı 8 Mart Kadınlar günü için anlamlı bir video hazırladı.
8 Mart Kadınlar Günü'ne özel İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından mesaj yayınlandı.
İçişleri Bakanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yapılan paylaşımda tarihte iz bırakan bütün kadınlar anıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Vatan savunmasında cesaretiyle tarihe iz bırakan Nene Hatun’dan bugüne… Kadınlarımız; ailede, eğitimde, üretimde, bilimde, sanatta ve devlet yönetiminde üstlendikleri sorumluluklarla milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyor.
Azimleri, emekleri ve kararlılıklarıyla ülkemizin yarınlarını şekillendiren kadınlarımız; güçlü Türkiye’nin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en kıymetli teminatıdır. Hayatın her alanında iz bırakan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda yer alan videoda, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan kadın personelin görüntüleri yer aldı.