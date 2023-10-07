İçişleri Bakanlığı’ndan Adalar Belediyesi’ne soruşturma izni verildi

İddiaya göre, Haziran ayında Adalar Belediyesi'ni denetlemeye giden müfettiş, belediyedeki usulsüzlükleri tespit ederek konuyu bakanlığa taşıdı.

Dosyayı inceleyen İçişleri Bakanlığı başta Belediye Başkanı Erdem Gül, yardımcısı Engin Çelik olmak üzere belediyede ruhsat, denetim, muhasebe ve harcama yetkisi bulunan müdürler hakkında kanunlara muhalefet etmek, usulsüz ruhsat vermek, imar kanununa muhalefet etmek, haksız kazanç sağlamak, usulsüz personel alımları ve ödemelerinde yolsuzluk, suç işlemek ve belediyeyi zarara uğratmak suçlarıyla 28 kişi hakkında soruşturma izni verdi.