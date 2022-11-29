İçişleri Bakanlığı'ndan belediyelerdeki terör soruşturması hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına yönelik açıklama geldi.

Kuruldan yapılan açıklamada, belediyelerle ilgili Bakanlığa intikal eden terör faaliyetlerine ilişkin tüm iddiaların titizlikle incelendiği ve soruşturma sürecine tabii tutulduğu vurgulandı.

Soruşturma çerçevesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı bir personel tespit edilmesi halinde, personelin işe alım süreçleri incelenerek hazırlanan raporun Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin elde edilen bilgi ve bulguların Cumhuriyet Başsavclığıyla paylaşıldığı vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Seyhan Belediyesi'ne yönelik inceleme ve soruşturmalara ilişkin raporun da kısa sürede tamamlanacağının altı çizildi.