İçişleri Bakanlığından eski Ayancık Kaymakamı Kaya ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında eski Ayancık Kaymakamı Kaya hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bugün bazı yayın organlarında 'Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde yıkımın şiddetini artıran tomruk deposunun eski Ayancık Kaymakamı Çağlayan Kaya tarafından kaldırılmak istendiği, ancak direnişle karşılaştığı, nihayetinde tayin istemek zorunda kalıp Ayancık’tan ayrıldığı' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözü edilen tomruk deposu hakkında eski Ayancık Kaymakamı Çağlayan Kaya’ya baskı yapıldığı yönünde hiçbir bilgi, belge veya şikâyet Bakanlığımıza intikal etmemiş olup, konuyla ilgili bahsi geçen kişi hakkında Bakanlığımız tarafından yürütülmüş olan bir soruşturma da bulunmamaktadır" ifadeleri kaydedildi.



Açıklamada Kaya'nın 17 Aralık 2016 ile 13 Eylül 2019 tarihleri arasında Ayancık Kaymakam'ı olarak görev yaptığı daha sonrasında Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine istinaden genel teamüllere uygun olarak 01 Eylül 2018 tarihinde Bolu Vali Yardımcısı olarak atandığı belirtildi.



Açıklamanın devamında ise şunlar ifade edildi:



"Çağlayan Kaya, buradaki görevini sürdürmekte iken FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme aracı olarak kullandığı ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 28 Aralık 2020 tarihinde görevden uzaklaştırılmış olup, Mülkiye Müfettişleri tarafından başlatılan soruşturma halen devam etmektedir. Ayrıca ilgili hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 15'inci maddesine aykırılık sebebiyle idari soruşturma başlatıldı."