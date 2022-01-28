İçişleri Bakanlığı'ndan hurda araç genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede; cadde, sokak, meydan gibi yerlere uzun süreli bırakılan hurda, atıl, hasara uğramış ve kullanılamaz hale gelmiş araçların, görüntü kirliliğine yol açtığı belirtildi.



Bu araçların patlama, yanma riski nedeniyle kamu güvenliğini de tehdit ettiği kaydedildi.



Genelgeye göre valiliklerce hurda araçlar tespit edilecek. Ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları için gerekli tebliğ yapılacak.



Kaldırılmayan araçların trafikten men edilmesi sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise araç sahibinden ayrıca tahsil edilecek.

