İçişleri Bakanlığı'ndan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Perperişan şarkısı hakkında erişim engeli talebinde bulunduğu şarkıcı Mabel Matiz için İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında,
Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
AİLE BAKANLIĞI ERİŞİM ENGELİ TALEBİNDE BULUNDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.
Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.
- Etiketler :
- Şarkıcı
- İçişleri Bakanlığı
- Mabel Matiz