İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi

İçişleri Bakanlığı, maske zorunluluğunun kalkmasıyla 81 il valiliğine genelge gönderildi. Salgının toplum sağlığını tehdit etmekten çıktığı belirtilen genelgede gerekli görülmesi halinde lokal önlemler alınabileceği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 30.05.2022 - 15:32

İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi

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Corona virüste yeni vaka sayısının binin altına düşmesiyle maske zorunluluğu kalktı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı da valiliklere genelge gönderdi.

Genelgede Covid-19 salgınının ’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Son günlerde vakaların binin altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.

HASTANELERDE MASKEYE DEVAM

Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.

LOKAL TEDBİRLER ALINABİLECEK

Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.

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