İçişleri Bakanlığı'ndan Reina saldırganlarına dava

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Koray Karakoç’un ailesine tazminat ödeyen İçişleri Bakanlığı, kurumun zarara uğradığını belirtip bu tazminatın teröristlerden alınmasını talep etti.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, Reina katliamında hayatını kaybeden ve yaralanan kişilere ödedikleri tazminatların tahsili için terör örgütü üyesi Abdulkadir Masharipov ile İlyas Mamaşaripov'a davalar açmıştı.

İçişleri Bakanlığı, bu kez Reina’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Koray Karakoç’un ailesine ödediği 1 milyon 873 bin 915 lira 57 kuruşun faiziyle birlikte ödenmesi için terör örgütü üyesi iki sanığa yeni bir dava açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Hazine zarara uğramıştır. Davalılardan tazminat talep etmekteyiz.” denildi.

Terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.