İçişleri Bakanlığı'ndan sarı kodlu uyarı. Sel, dolu, fırtına bekleniyor
28.03.2026 22:06
Son Güncelleme: 28.03.2026 22:22
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yerini kar ve fırtınaya bıraktı. İçişleri Bakanlığı, yarın 8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Paylaşımda, yarın kuzeybatı kesimlerde etkisini gösterecek yağışın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.
Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Bugün yurt genelinde kar ve fırtına vardı. Van-Hakkari karayolu düşen çığ nedeniyle kapandı. Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Bursa Uludağ'da ise yoğun kar ve tipi etkiliydi.
Denizli'de ağaçlar devrildi
Denizli'de rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye çıktı.
Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Ağaçların devrilmesi sonucu park halindeki araçlar zarar gördü. Pamukkale Üniversitesi'nin bahçesinde bulunan uçağın üzerine de ağaç devrildi.
Valilik kararıyla motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı, teleferik hattı ve Denizli Kayak Merkezi geçici süreyle kapatıldı.
Muğla'da sele kapılan otomobildeki 2 kişiden biri öldü, diğeri kurtarıldı
MUĞLA'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Milas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nden geçen Gökçeler Deresi çevresindeki su basan yoldan geçmek isteyen bir otomobil sele kapılarak derede sürüklendi.
AFAD ekipleri vinç yardımı ile deredeki otomobile ulaştı ve Ayhan Demir'i kurtardı. Hipotermi geçirdiği belirtilen Demir'e, sağlık ekiplerince müdahale edildi. Otomobilde bulunan Bülent Şanlı'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi.