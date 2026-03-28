İçişleri Bakanlığı'ndan sarı kodlu uyarı. Sel, dolu, fırtına bekleniyor

Paylaşımda, yarın kuzeybatı kesimlerde etkisini gösterecek yağışın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ



Bugün yurt genelinde kar ve fırtına vardı. Van-Hakkari karayolu düşen çığ nedeniyle kapandı. Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Bursa Uludağ'da ise yoğun kar ve tipi etkiliydi.