İçişleri Bakanlığı'ndan "seçmen kütüklerine" ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan "Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Günümüz itibarıyla 125 bin 563'ü 18 yaş ve üzeri, 96 bin 108'i çocuk olmak üzere 221 bin 671 Suriyeli, Türk vatandaşlığını kazanmıştır" ifadelerine yer verildi.

YSK TARAFINDAN PAYLAŞILIYOR

Açıklamada, seçmen kütüğünün oluşturulma sürecine de yer verilerek ham verilerin YSK tarafından paylaşıldığı ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Genel Müdürlüğümüzden temin edilen ham verilerle birlikte, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen hususlara göre, diğer kurumlardan aldığı veriler (silah altında bulunanlar, askeri öğrenciler, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar) düzenlenerek seçmen kütüğü oluşturulmakta ve bu ham veriler, YSK tarafından siyasi partilerle paylaşılmaktadır"