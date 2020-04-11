İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki sokağa çıkmaya yasağına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde dün gece saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamış olup yarın gece saat 24.00’a kadar devam edecektir.



Söz konusu yasak kapsamında 31 ilimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılanmaktadır.



31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

2 BİN 756 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM



Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir.



Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz."



20 YIL SONRA BİR İLK (İSTANBUL'DA TARİHİ GÜN)