İçişleri Bakanlığı'ndan 'ticari taksilere' ilişkin yeni genelge

Son dakika haberi! Genelgede, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati derecede önemli olduğu vurgulandı.



Devletin tüm kurumlarıyla salgının yayılması ve hayatı tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alındığı vurgulanan açıklamada, bu tedbirlerin de vatandaşlarla paylaşıldığı hatırlatıldı.



Bu kapsamda daha önce toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirlerin belirlenerek valiliklere bildirildiği belirtilen genelgede, ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı risklerin ortaya çıktığına işaret edildi.



Bu risklerin giderilmesi amacıyla ilgili bakanlıklarla değerlendirmeler yapıldığı bildirilen genelgede, bunun sonucunda salgın sürecinde alınması gereken tedbirler sıralandı.



Buna göre, ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar haftada en az bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek, dezenfekte edilecek.



Gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacak. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığını gösteren belge olacak.



Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak.



Şoförler taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek, taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.



Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek, hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacak.



Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar gibi) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak.



Bakanlık, genelgede bu tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınmasını, uygulamada herhangi aksaklığa meydan verilmemesini istedi.



Tedbirlere ilişkin kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyon yapılacak. Alınan bu tedbirler trafik zabıtası tarafından etkin şekilde denetlenecek.