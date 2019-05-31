Son dakika haberi!
Tunceli Belediye Meclisi, 7 Mayıs'ta yaptığı olağan toplantısında Tunceli Belediyesi tabelasının ''Dersim Belediyesi'' olarak değiştirilmesi yönünde karar aldı.
Erzincan İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararı almasının ardından İçişleri Bakanlığı da, kararla ilgili soruşturma başlatarak, müfettiş görevlendirdi.
İçişler Bakanlığı, Tunceli Belediye Meclisi'nin aldığı ''Dersim'' kararının Belediye Meclisi'nde oylanması ve oylama sırasında karara ''evet'' oyu veren meclis üyeleriyle ilgili soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirdiği müfettişin Tunceli'ye gelerek soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye başmüfettişinin dün Tunceli Belediyesi'ne giderek gerekli belgeleri aldığı, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile bir süre görüştüğü bildirildi.
Müfettişin, soruşturmasını Tunceli Valiliği'nde yürüttüğü, bugün Belediye Meclisi'nde ''Dersim'' kararına ''evet'' oyu veren 9 belediye meclis üyesinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.