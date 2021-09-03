İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığı salgın döneminde yabancıların ülkeye girişiyle ilgili yeni bir genelge yayımladı.



Buna göre Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuş yasağı devam ediyor.



Türkiye'ye gelmeden 14 gün önce bu ülkelerden birinde bulunanlardan da 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenecek.



Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelenlerin de aynı şekilde test sonucu sunmaları şartı var.



Diğer ülkelerden gelenler için aşı sertifikası ya da son 6 ay içinde hastalık geçirdiklerine dair belge şartı var. Bunlar olmazsa 72 saat önce yapılmış test sonucu istenecek.



12 yaş altı çocuklar test ya da aşı sertifikası şartından muaf olacak.

