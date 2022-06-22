İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere 14 maddeli genelge

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, orman yangınlarına karşı valilikler yeniden uyarıldı.



Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı 22 Mayıs'ta 81 il valiliğine gönderdiği orman yangınlarına ilişkin genelge hükümleri doğrultusunda valilikleri tekrar uyardı.



Bakanlık, hava sıcaklıklarının ani yükselişine de bağlı olarak olası orman yangınlarının önlenmesi için genelge kapsamında hareket edilmesini, gerekli önlemlerin alınmasını, tedbirlerin gözden geçirilmesini ve bu konuda dikkatli olunmasını istedi.



Valiliklerden, genelgedeki şu tedbirlere uymaları istendi:



- Orman yangınlarıyla mücadele planları güncellenerek belediyeler, orman teşkilatı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve yangın söndürmede görevli diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon artırılmalı.



- Orman yangınlarının daha çok meskun mahal yakınlarında ve hafta sonları yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, orman çevrelerinde yaya, motorlu, motosikletli ve atlı ekiplerce, birliklerce devriyeler gerçekleştirilmeli, özellikle piknik ve mesire yerleri ile ormanlık bölgelere gidiş-geliş yolları kontrol altında bulundurulmalı, şahıs ve araç sorgulamaları artırılmalı.



- Orman yangınlarında sabotaj ihtimali mutlak suretle göz önünde bulundurularak ormanlık bölgelere gidiş-geliş güzergahlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) etkin şekilde kullanılmalı, yangına hassas bölgelerin giriş-çıkışlarını gösterecek şekilde fotokapan yerleştirilmeli.



- Anız yakılmaması ve anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşlar bilgilendirilmeli.



- Orman yangını konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve ormanların çevresinde ateş yakılması yasaklanmalı.



- Yangın riskinin yüksek olduğu değerlendirilen bölgelerde devriye faaliyetlerinin artırılarak drone, maket uçak ile havadan kontrol sağlanmalı.



- Yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve ekipmanlardan azami ölçüde faydalanılmalı ve araç ile ekipman ihtiyaçları gözden geçirilerek tamamlanmalı.



- Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, alanda yangına sebebiyet verebilecek çöp, cam, pet şişe bırakılmaması, anız veya bitki örtüsü yakılmaması ve orman içerisinde ateş yakılmaması için vatandaşlar uyarılmalı.



- Terör örgütü ve iş birlikçileri tarafından ormanların kasten yakılmasının engellenmesi için istihbari faaliyetlere ağırlık verilerek elde edilen bilgiler zamanında ve doğru bir şekilde ilgili ve görevli birimlerle paylaşılmalı.



- Özellikle sosyal medyada orman yangınlarını bahane ederek kişi/kurumları hedef gösteren, dezenformasyon ve yalan haberlerle orman yangınlarına karşı seferberlik anlayışı ile yürütülen mücadelede devletin sözde zafiyet gösterdiği algısını oluşturmaya çalışanlara karşı sayısal verilerin, görsellerin ve yangınların son durumlarına ilişkin paylaşımlar yapılarak kamuoyunun sık sık doğru bilgilendirilmesi sağlanmalı.



- Sosyal medyadadaki gerçek dışı ve provokatif paylaşımların takibi yapılarak bulunanlara yönelik gerekli adli/idari işlemler ivedilikle uygulanmalı.



- Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemeli.



- Özellikle enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak gerekli önleyici tedbirler alınmalı.



- Yangınla mücadelede hava ve yer ekiplerinin su gereksinimlerinin karşılanabilmesi maksadıyla yapılan yangın havuzların doldurulması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmeli.



MARMARİS'TE ORMAN YANGINI