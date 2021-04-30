İçişleri Bakanlığından 'yanlış bilgilendirme' ile ilgili açıklama

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağını bildirdi.

30.04.2021 - 13:39

İçişleri Bakanlığından 'yanlış bilgilendirme' ile ilgili açıklama

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İçişleri Bakanlığı, ''Tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatlar başlatılacak" duyurusunda bulundu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak Bakanlık, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ise valilikler tarafından ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Bunlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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