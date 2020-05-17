İçişleri Bakanlığı'ndan "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim arasında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterleri titizlikle takip edilecek, trafik denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.

Anadolu Ajansı 17.05.2020 - 12:15 | Son Güncelleme : 17.05.2020 - 12:19

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