İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim arasında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterleri titizlikle takip edilecek, trafik denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.
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Anadolu Ajansı 17.05.2020 - 12:15| Son Güncelleme : 17.05.2020 - 12:19
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