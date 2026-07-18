İçişleri Bakanlığı'ndan yeni eylem planı

Motosiklet sürücülerinin trafikteki can güvenliğini artırmak için kapsamlı bir eylem planı hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda, yoğun kavşaklarda motosikletlerin araçlar arasında sıkışmasını önleyecek özel bekleme alanları oluşturulacak.

Ayrıca duran ya da yavaşlayan trafikte motorların aralardan geçmesini sağlayan "şerit paylaşımı" sistemi, riskleri ve trafiğe etkisi ölçülmek üzere pilot bir uygulamayla test edilecek.

Sürücülerin gece fark edilmesini sağlayacak ekipman kullanımı teşvik edilirken, kural ihlallerini en aza indirmek için denetimler de sıkılaştırılıyor.

Teknolojik imkanlar ve EDS’nin yanı sıra resmi ve sivil ekiplerin de katılacağı ortak denetimlerle; tehlikeli sürüş, kask takmama ve yasa dışı modifikasyonların önüne geçilecek.

Tüm bunlara ek olarak, güvenli sürüş kültürünü yaymak amacıyla okullardan üniversitelere kadar bilinçlendirme etkinlikleri yapılacak, sürücülere özel eğitimler verilecek ve kamu spotları hazırlanacak.